Was läuft heute? | See, Me Time, Tod und Spiele – München ’72

See – Staffel 3

Die Serie „See“ spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit erblindet ist. Doch die Frau von Baba Voss (Jason Momoa) bringt Zwillinge zur Welt, die aus irgendeinem Grund wieder sehen können. In einer Welt blinder Menschen ist das eine übernatürliche Fähigkeit und so bricht um die Zwillinge ein Konflikt zwischen zwei Clans aus. In der dritten und letzten Staffel zeigt sich, wer den Krieg für sich entscheiden kann. Die neuen Folgen „See“ könnt ihr jetzt auf AppleTV+ sehen.

Me Time

In der Komödie „Me Time“ spielt Kevin Hart einen Familienvater, der von seinem Jugendfreund Huck zu einem Partywochenende eingeladen wird. Eigentlich will er gar nicht hingehen, weil er seine wilden Zeiten hinter sich gelassen hat. Doch seine Familie überredet ihn, ein bisschen Zeit für sich zu nehmen. Rückblickend keine gute Idee, denn die kleine Auszeit von der Familie wird zu einem Wochenende voller Eskapaden. Ihr könnt „Me Time“ jetzt bei Netflix schauen.

Tod und Spiele – München 72

Die Dokumentation „Tod und Spiele – München 72“ erzählt von der Geiselnahme während der Olympischen Spiele 1972 in München. Elf israelische Sportler werden von der palästinensischen Organisation „Schwarzer September“ gefangen genommen. Am Ende sind die Geiseln, fünf Geiselnehmer und ein Polizist tot. Die Doku „Tod und Spiele – München 72“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek abrufen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.