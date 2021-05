Was läuft heute? | Selena: Die Serie, Star Wars: The Bad Batch, Atlantis

Selena: Die Serie Part II

Als Queen des Tejano wurde Selena Quintanilla in den 90ern berühmt. Mit ihrer Musik und vor allem ihrer unvergleichlichen Stimme begeisterte sie die Massen. Doch mit dem Erfolg kamen auch schnell die Probleme, Neid und Familienkonflikte. Netflix hat das ganze, viel zu kurze Leben der Latino-Sängerin verfilmt und ab heute gibt’s den zweiten Teil von „Selena: Die Serie“.

Star Wars: The Bad Batch

Seit 2011 ist der 4. Mai der offizielle Star-Wars-Tag. Und auch heute dürfen Star-Wars-Fans sich freuen. Mit „Star Wars: The Bad Batch“ könnt ihr auf Disney+ die neue Animationsserie des Weltraum-Franchise anschauen. Dabei geht’s um eine Gruppe von Klonsoldaten, die alle spezielle Fähigkeiten haben. Die wollen sie aber für die gute Sache einsetzen und werden deshalb von ihren Erschaffern durch die ganze Galaxie gejagt.

Atlantis

Der Krieg in der Ukraine dauert inzwischen schon etwa sieben Jahre und ein Ende ist noch nicht wirklich in Sicht. Wie das aussehen könnte, hat sich aber schon ein ukrainischer Filmemacher überlegt. „Atlantis“ spielt im Jahr 2025 und Russland hat den Krieg verloren. Nach einem wirklichen Sieg fühlt sich das für den traumatisierten Sergey aber nicht an. Dann trifft er Katya und gemeinsam suchen sie nach Leichen, Knochen und ein bisschen Normalität in der Trümmerlandschaft. Den Film „Atlantis“ findet ihr auf Mubi.

Was läuft heute?

