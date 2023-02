Bild: Señorita 89 | Freemantle / MagentaTV

Was läuft heute? | Señorita 89, Paranormal Activity: Next of Kin, Act of Valor

Wahrgewordene Alpträume

Sowohl eine Miss-Wahl im Jahr 1989 als auch der siebte „Paranormal Activity“-Teil nimmt uns mit in eine Welt voller Grauen und Manipulationen. Eine große Portion Action mit echten US-Navy-Seals gibt’s in „Act of Valor“.