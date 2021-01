Was läuft heute? | Servant, Dawson’s Creek, Everest

Servant – Staffel 2

M. Night Shyamalan, der Regisseur von „Sixth Sense“ oder „Split“, hat eine Serie gemacht. Die hört auf den Namen „Servant“ und genau wie seine Filme ist auch die mysteriös und unglaublich gruselig. In Staffel 2 stellen Sean und Dorothy das Kindermädchen Leanne an, damit sie sich um ihre Babypuppe kümmert. Mit Leanne holen sich die beiden das Übel ins Haus. Die neuen Folgen der Horroserie laufen ab heute auf AppleTV+.

Dawson’s Creek

Die alteingesessenen Serienfans unter euch werden sich erinnern, denn die Serie ist ein Klassiker aus den frühen 2000ern. Und das sieht man den Charakteren bzw. deren Darstellerinnen und Darstellern auch an. Katie Holmes spielt die junge Frau Joey. Sie lebt in der Kleinstadt Capeside. Als das New Yorker „Großstadkid“ Jen nach Capeside kommt, ändert sich für Joey alles. Alle 128 Folgen gibt’s ab heute bei Netflix.

Everest

Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) und sein Kollege Rob machen sich mit ihren Teams auf, den Mount Everest zu besteigen. Alle sind voller Vorfreude. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und die Teams haben viel Bergerfahrung. Doch die Besteigung läuft nicht wie erhofft. Ein Kampf um Leben und Tod beginnt. Die dramatische Reise der Bergsteiger zeigt UniversalTV ab heute auf Abruf.

