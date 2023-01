Was läuft heute? | Servant, High School, Ich Chef, Du Chefin

Servant – Staffel 4

In der Serie „Servant“ geht es um eine Familie, die nach dem Tod ihres Neugeborenen eine lebensechte Puppe kauft und eine Haushälterin einstellt. Die neue Haushälterin wird zum Teil der Familie, aber sorgt gleichzeitig auch für mysteriöse Vorfälle. Unter anderem lässt sie das verstorbene Kind der Familie wieder zum Leben erwecken. Die vierte und finale Staffel „Servant“ könnt ihr jetzt bei Apple TV+ sehen.

High School – Staffel 1

In der Serie „High School“ geht es um die Zwillingsschwestern Tegan und Sara. Nachdem sie in eine neue Stadt ziehen, leben die beiden sich immer mehr auseinander. Tegan ist sehr offen und kommt schnell in der neuen Stadt an. Sara ist zurückgezogener und tut sich schwer, neue Freunde zu finden. Doch nachdem die beiden anfangen, Musik zusammen zu machen, finden sie nicht nur wieder zueinander, sondern auch zu sich selbst. Die erste Staffel „High School“ könnt ihr jetzt bei Freevee schauen.

Ich Chef, Du Chefin

In der Doku „Ich Chef, Du Chefin“ bekommt ihr einen Einblick in die Chefetage von drei deutschen Firmen. Unter anderem wird Hiltrud Werner begleitet, die bis 2022 die einzige Frau im Volkswagen Vorstand war. Bei dem Kondomhersteller Einhorn sieht man, wie ein Unternehmen auch ohne Vorstand funktionieren kann. Denn hier gehört das Unternehmen den Mitarbeitenden und alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. „Ich Chef, Du Chefin – Einblicke in die Führungsetagen von morgen“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.