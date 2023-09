Was läuft heute? | Sex Education, Shooting Stars, Family Law

Sex Education — Staffel 4

Seit ihrem Start 2019 hat die Netflix-Serie „Sex Education“ regelrechten Kult-Status erreicht. Nun startet die vierte und letzte Staffel und in dieser müssen Otis (Asa Butterfield), Eric (Ncuti Gatwa) und ihre Freundinnen und Freunde sich an einer neuen Schule zurechtfinden. An dieser ist alles anders als zuvor, außerdem fehlt ein entscheidendes Element: Otis‘ große Liebe Maeve (Emma Mackey) verbringt ein Auslandsjahr an einer amerikanischen High School. „Sex Education“ Staffel 4 könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Shooting Stars

Die meisten Biopics konzentrieren sich auf eine Hauptperson, deren Leben nacherzählt und manchmal auch etwas nachdramatisiert wird. Der Film „Shooting Stars“ funktioniert etwas anders. Denn anstatt nur LeBron James‘ Erfolgsgeschichte als Basketballprofi zu erzählen, nimmt der Film auch seine besten Freunde und Mitspieler Lil Dru, Willie McGee und Sian Cotton mit in die Erzählung auf. „Shooting Stars“ könnt ihr ab sofort bei Prime Video sehen.

Family Law

Der Beruf als Anwältin geht mit einem hohen Arbeitspensum und viel Verantwortung einher. In der kanadischen Serie „Family Law“ schafft Hauptfigur Abby dieses Pensum nur mit Alkohol. Ihre Sucht wird ihr aber schnell zum Verhängnis und sie wird für mehrere Monate suspendiert. Nur mit der Hilfe eines erfahrenen Kollegen kann sie ihre Karriere neu starten. Und in ihrem Fall ist das ausgerechnet ihr eigener Vater. Die erste Staffel „Family Law“ findet ihr ab sofort bei WOW.

