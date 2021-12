Bild: Monty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft | Arte / © Kettledrum-Lownes Production / David Muir / ZDF

Was läuft heute? | Sex, Zimmer, Küche, Bad, Monty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft, Too Close

Mit Spaß an der Freude

Eine Münchener WG muss sich in „Sex, Zimmer, Küche, Bad“ auf die schwierige Suche nach einer neuen Mitbewohnerin machen. Im Film „Monty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft“ reiht sich ein lustiger Sketch an den nächsten und in der Thrillerserie „Too Close“ kommen sich eine Psychiaterin und ihre Patientin immer näher.