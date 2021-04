Was läuft heute? | Sexify, Ender‘s Game, Design ist niemals unschuldig

Sexify

Es gibt kein Problem, welches nicht von einer App gelöst werden kann! Denkt sich die angehende Softwareentwicklerin Natalia und beschließt, eine App für den weiblichen Orgasmus zu entwickeln. Neben den prüden Strukturen ihrer Universität stößt Natalia noch auf eine weitere Hürde: Sie selbst ist in Sachen Sex eher unerfahren. Zeit also für Feldstudien! Sehen könnt ihr das Experiment jetzt in der Serie „Sexify“ auf Netflix. „Sexify“ ist übrigens Teil der neuen Netflix-Offensive mit Eigenproduktionen aus Polen, die im Laufe des Jahres ausgerollt werden.

Ender’s Game

Aliens überfallen die Erde. Der erste Angriff der insektenähnlichen Wesen konnte gerade so abgewehrt werden, aber für die nächste Attacke muss sich die Menschheit schnellstens vorbereiten. Daher sucht Colonel Graff (Harrison Ford) unter den jungen Menschen Talente heraus, um sie zu Strategen für den kommenden Kampf auszubilden und stößt dabei auf den schüchternen, aber taktisch genialen Ender. Der unterstützt Colonel Graff bei der Bekämpfung der Aliens, denkt er doch fälschlicherweise, dass es sich bei den Kampfeinsätzen um Simulationen handelt. Die Sci-Fi-Action „Ender’s Game“ seht ihr jetzt bei Amazon Prime Video.

Design ist niemals unschuldig!

Auch das beste Design trägt eine Mitschuld an den Problemen unserer Welt: Umweltzerstörung, Ausbeutung, Ressourcenverschwendung. Aber es kann auch Teil der Lösung sein! Wie Design zu unseren globalen Problemen beiträgt und auf welche Art und Weise es uns aus der Krise führen kann, das seht ihr in der Arte-Doku „Design ist niemals unschuldig!“ in der Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.