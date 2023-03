Was läuft heute? | Shadow & Bone, Deutschland3000 – Die Woche mit Eva Schulz, I’m Going to Santiago

Shadow and Bone — Legenden der Grisha

In der neuen Staffel der Netflix-Fantasy-Serie geht es wieder in das Königreich von Rafka. Neben der bedrohlichen Schattenflur sind auch weiterhin die einzelnen Adelshäuser mit ihren bösen Machenschaften zu Gange. Abseits der Intrigen des Adels ist auch wieder die Waise Alina mit von der Partie, die weiterhin ihre magischen Fähigkeiten meistern muss, um die Welt retten zu können. Alle Folgen der neuen Staffel „Shadow and Bone — Legenden der Grisha“ gibt es auf Netflix.

Deutschland3000 — Die Woche mit Eva Schulz

Mit dem Format „Deutschland3000“ ist Moderatorin und Journalistin Eva Schulz schon länger auf YouTube und in Podcast-Form unterwegs. Jetzt kommt sie auch in die ARD-Mediathek. In der neuen Talkshow „Deutschland3000 — Die Woche mit Eva Schulz“ geht es in gewohnt informativer und kritischer Manier und mit zwei Gästen um die wichtigsten gesellschaftlichen Geschehnisse der vergangenen Woche. Die erste Folge „Deutschland3000 — Die Woche mit Eva Schulz“ gibt es ab heute in der ARD-Mediathek. Neue Folgen kommen wöchentlich.

I’m Going to Santiago

Der dokumentarische Kurzfilm „I’m Going to Santiago“ von Regisseurin Sara Gómez stellt die kubanische Stadt Santiago Mitte der 60er Jahre in den Fokus. In schön aufgearbeiteten schwarz-weiß Bildern werden die Menschen und die Kultur der damaligen Zeit gezeigt. Die gesamte Doku „I’m Going to Santiago“ gibt es auf MUBI.

Was läuft heute?

