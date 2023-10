Was läuft heute? | Shameless, Detective No. 24, Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

Shameless (US-Version)

In der Dramedy-Serie „Shameless“ geht’s um Frank Gallagher und seine dysfunktionale Familie. Er lebt mit seinen Kindern in Chicago, seine Frau hat ihn verlassen. Frank ist arbeitslos und hat ein Alkoholproblem. Ernste Themen, die in dieser Comedyserie mit viel schwarzem Humor behandelt werden. Die US-Version lehnt sich dabei stark am britischen Original an. „Shameless“ könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Detective No. 24

Ibraahin ist aus Somalia nach Schweden geflohen und lebt dort in einer Flüchtlingsunterkunft. Ihm droht die Abschiebung. Doch dann kann er Tilda, die seine Abschiebungspapiere bearbeitet, einen Deal anbieten: Er hilft ihr bei Ermittlungen in einem Mordfall, dafür wird seine Abschiebung hinausgezögert und Tilda bekommt möglicherweise ihren Job als Staatsanwältin wieder. Was Tilda nicht weiß: Ibraahin ist ausgebildeter Polizist mit einem hohen IQ und Fähigkeiten wie Sherlock Holmes. Die schwedisch-deutsche Koproduktion „Detective No. 24“ findet ihr ab heute in der ZDF-Mediathek.

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

Der dunkle Zauberer Grindelwald (Mads Mikkelsen) will sich an die Spitze der internationalen magischen Vereinigung kämpfen und einen erbitterten Kampf gegen Muggel starten. Der junge Albus Dumbledore (Jude Law), der eine ganz besondere Beziehung zu Grindelwald hat, versucht die magische Welt zusammen mit Newt Scamander (Eddie Redmayne) und anderen Hexen und Zauberern zu retten. Offiziell beendet ist die „Phantastische Tierwesen“-Reihe nicht, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass „Dumbledores Geheimnisse“ der letzte Teil der Reihe war. Den könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

