Was läuft heute? | She-Hulk, Kiss – Die heißeste Band der Welt, Men in Black: International

She-Hulk: Die Anwältin

Die New Yorker Anwältin Jennifer Walters ist für ganz besondere Fälle zuständig, denn alle ihre Mandanten und Mandatinnen haben Superkräfte. Und auch sie verwandelt sich seit einem Autounfall regelmäßig in die weibliche Version von Hulk, also She-Hulk. Ihre neuen Kräfte braucht sie auch, denn ihre Feinde sind nicht ganz normal. Die neue Serie „She-Hulk“, in der Tatiana Maslany die Hauptrolle übernimmt, findet ihr bei Disney+.

Kiss – Die heißeste Band der Welt

Seit fast 50 Jahren lässt die Rockband jede Bühne beben, auf der sie auftritt. Denn die ist nicht nur dank ihren Songs so erfolgreich, sondern auch für ihre Live-Perfomance, inklusive Make-up und der ein oder anderen Feuereinlage. Was die Band in den letzten Jahren alles erlebt hat, erfahrt ihr in der zweiteiligen Doku „Kiss – Die heißeste Band der Welt“. Die findet ihr online first in der Arte-Mediathek.

Men in Black: International

Molly hat es endlich geschafft: Als Agent M ist sie Teil der Men in Black. Ihr erster Einsatz steht kurz bevor, doch der läuft nicht ganz so glatt. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Agent H muss sie jetzt die Welt retten. „Men in Black: International“ läuft heute um 20.15 Uhr im ZDF.

Was läuft heute?

