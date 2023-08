Bild: Normal People | ZDF/Enda Bowe

Was läuft heute? | She Said, Normal People, Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende

Ruhm und Erfolg sind vergänglich

Das Drama „She Said“ erzählt bei WOW von den Journalistinnen Megan Twohey und Jodi Kantor, die den Fall Harvey Weinstein an die Öffentlichkeit gebracht haben. In der ZDF-Mediathek könnt ihr die Romanverfilmung von Sally Rooney’s „Normal People“ sehen und bei Paramount+ ist in der Doku „Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende“ der Name Programm.