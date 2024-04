Was läuft heute? | Sherlock, Time, Ahmad Mansour — Gegen den Hass

Sherlock

Sherlock Holmes ist wohl der bekannteste fiktive Detektiv der Welt. In der erfolgreichen BBC-Serie „Sherlock“ holen Benedict Cumberbatch und Martin Freeman das Ermittler-Duo Sherlock und Dr. Watson ins 21. Jahrhundert. Sie lösen gemeinsam eine rätselhafte Reihe an Suiziden, schlagen sich mit hundeartigen Bestien rum und auch mit Sherlocks Erzfeind Moriarty. Die Staffeln 1 bis 4 der preisgekrönten Serie findet ihr jetzt bei Netflix.

Time (Staffel 2)



In der BBC-Serie „Time“ geht es um drei Insassinnen des Frauengefängnisses Carlingford in England. Orla (Jodie Whittaker), Abi (Tamara Lawrance) und Kelsey (Bella Ramsey) sind aber nicht nur durch das Absitzen einer Haftstrafe miteinander verbunden. Alle drei hatten oder haben Kinder, die in mehr oder weniger direkter Verbindung zu den Straftaten ihrer Mütter stehen. Staffel 2 der Serie „Time“ gibt es ab heute bei MagentaTV.

Ahmad Mansour — Gegen den Hass

An Ahmad Mansour scheiden sich die Geister. Die einen halten den Extremismusforscher und Psychologen für eine progressive Stimme im Hinblick auf den Krieg in Nahost und die deutsche Migrationspolitik. Die anderen werfen ihm Islamhass vor, obwohl er selbst gläubiger Muslim ist. Sein Leben in der Öffentlichkeit ist gefährlich. Wie sein Alltag mit Polizeischutz aussieht, könnt ihr in „Ahmad Mansour — Gegen den Hass“ sehen. Ihr findet die Doku ab heute in der ARD-Mediathek.

