Was läuft heute? | Shiny Flakes, Der verschwundene Wald, Geheimnis eines Lebens

Shiny Flakes

Maximilian Schmidt ist gerade einmal 18 Jahre alt, aber sein Business läuft bereits auf Hochtouren. Der Leipziger Teenager hat offensichtlich eine Marktlücke gefunden: Er verkauft im großen Stil Drogen im Internet. Zwei Jahre später wird er gefasst, doch bis dahin hat er Millionen erwirtschaftet. Und wo die sind, weiß immer noch niemand. Die bildundtonfabrik, die auch schon die fiktionale Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ über den Fall produziert hat, hat den wahren Dealer getroffen und eine Dokumentation mit ihm und über ihn gedreht. Ihr könnt „Shiny Flakes“ jetzt auf Netflix schauen!

Der verschwundene Wald

Tonnenweise Holz wird für die Stadien, Trainingszentren und das Olympische Dorf in Tokio verbaut. Gut, dass die Organisatoren der Spiele die nachhaltigsten Olympischen Spiele aller Zeiten ausgerufen haben. Doch klappt es mit dem Vorsatz? Die Doku „Der verschwundene Wald“ geht dieser Frage auf den Grund. Die Filmemacher reisen mit dem Holz um den halben Globus: vom Regenwald auf Borneo bis in die japanische Hauptstadt. Arte zeigt die Dokumentation heute Abend um 21:40 Uhr und bis zum 31.08. in der Mediathek.

Geheimnis eines Lebens

Joan Stanley war einst eine aufgeweckte junge Physikstudentin mit einem Herz für den Kommunismus. An der Cambridge University arbeitete sie nicht nur im Bereich der Atomforschung, sondern war auch in den roten Studentenbünden organisiert. Jahrzehnte später wird ihr diese Zeit zum Verhängnis, denn sie wird angeklagt wegen Hochverrats. Hat sie tatsächlich Informationen zum Atomprogramm an die Sowjetunion preisgegeben. Und wenn ja, wieso? Im Ersten läuft der Film „Geheimnis eines Lebens“ heute Abend um 23:00 Uhr, danach könnt ihr ihn eine Woche lang in der ARD-Mediathek schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.