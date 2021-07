Was läuft heute? | Shoot Em Up, Dreamgirls, Blood Red Sky

Shoot Em Up

Zufällig gerät Mr. Smith zwischen die Fronten eines Killer-Kommandos, das es auf ein Baby abgesehen hat. Mithilfe seiner außergewöhnlichen Schieß-Skills rettet er das Kind, auch wenn ihn das selbst in Gefahr bringt. Doch warum hat es die Bande überhaupt auf das Baby abgesehen? Der Actionfilm „Shoot Em Up“ läuft bei Amazon Prime Video und wird uns die Antwort verraten.

Dreamgirls

Die Dreamgirls sind talentierte Soul-Sängerinnen, doch der große Erfolg bleibt bisher aus. Das ändert sich, als Curtis ihr neuer Manager wird. Plötzlich landet die Band Hits. Doch der Durchbruch verändert auch die Stimmung in der Gruppe: Plötzlich zählt nur noch der Erfolg und die einstigen Freundinnen werden zu Konkurrentinnen. Das Musikdrama „Dreamgirls“ u. a. mit Eddie Murphy, Beoncé und Jamie Foxx läuft heute um 22:40 Uhr auf Arte.

Blood Red Sky

Als Nadja mit ihrem Sohn in die USA fliegen will, kapern Terroristen über Nacht das Flugzeug. Um ihren Sohn und die anderen Insassen zu retten, entfesselt Nadja ihre geheime Superkraft: Sie ist die letzte lebende Vampirin, was sie allerdings bisher mit Medikamenten unterdrückt hat. Kann sie im blutigen Kampf gegen die Terroristen gewinnen? Der Horrorfilm „Blood Red Sky“ ist ab heute bei Netflix im Programm.

Was läuft heute?

