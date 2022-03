Was läuft heute? | Short Dramedy, Madagaskar, Bull

Short Dramedy – Serien für Zwischendurch

Unter dem Dach „Short Dramedy – Serien für Zwischendurch“ veröffentlicht die ARD gleich eine Handvoll neuer Formate. Eine Idee eint die Sendungen, die sich inhaltlich unterscheiden: mehrere Folgen, meist nicht länger als zehn Minuten und irgendwo zwischen Witz und Drama. Und damit perfekt zum Durchgucken am Stück oder in kleinen Häppchen Stück für Stück. Unter anderen mit dabei: Josefine Preuß in „Muspili“ oder Jasna Fitzi Bauer in „Straight Outta Crostwitz“. Jetzt in der ARD-Mediathek.

Madagaskar

„I like to move it, move it!“ – mit diesem Klassiker hat sich King Julian in „Madagaskar“ in die Herzen vieler Kinder (und Erwachsener) gesungen und getanzt. Doch bevor die Gang aus New York auf den Lemuren-König in Madagaskar trifft, beginnt das eigentliche Abenteuer viel früher. Bei ihrem Ausbruch aus dem Zoo in Amerika. Einer der wohl größten und wichtigsten Animations-Filme läuft jetzt bei Prime Video.

Bull (Staffel 6)

Dr. Jason Bull ist ein gewiefter Typ. Er berät Angeklagte, deren Zukunft von dem Urteil einer Jury abhängt. Die unabhängige Jury versucht Bull dabei immer wieder zu durchschauen – dank seines Psychologiestudiums und einer Software auch mit Erfolg. Den hat er dafür im Privatleben nicht unbedingt. In der mittlerweile sechsten und letzten Staffel der Serie geht es deswegen neben seinem Arbeitsalltag auch um den Privatmann Bull, der seine Familie wieder aufbauen möchte. Alle Staffeln von „Bull“ gibt’s jetzt bei Sky Ticket.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.