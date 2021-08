Was läuft heute? | Shorta – Das Gesetz der Straße, Men in Black, Untold: Malice at the Palace

Shorta – Das Gesetz der Straße

Die Situation in Svalegården ist aufgeladen, vor allem seit der 19-jährige Talib unter ungeklärten Umständen in Polizeigewahrsam gestorben ist. Ausgerechnet hier fahren die neuen Partner Jens und Mike Streife. Dabei unterschätzen sie die Wut der Menschen und werden plötzlich selbst zu Gejagten. Den Film „Shorta – Das Gesetz der Straße“ könnt ihr um 22.50 Uhr im Ersten anschauen.

Men in Black

Eine riesige Alien-Schabe, die in New York für einige Zerstörung und Aufmerksamkeit sorgt – das klingt definitiv nach einem Job für die „Men in Black“. Denn sie sind dafür verantwortlich, dass die Aliens auch weiterhin unbemerkt unter uns leben. Den Film „Men in Black“, unter anderem mit Will Smith in der Hauptrolle, könnt ihr ab heute auf Amazon Prime Video streamen.

Untold: Malice at the Palace

Das Basketballspiel zwischen den Indiana Pacers und den Detroit Pistons war eigentlich schon entschieden. Doch dann foult Pistons-Spieler Ron Artest seinen Gegner und sorgt damit für eine kleine Rangelei. Ein Bierbecher, den ein Zuschauer auf Artest wirft, macht aus der kleinen Rangelei die wohl größte Prügelei in der Geschichte der NBA. Diese hat für viele weitreichende Konsequenzen. Mehr darüber erfahrt ihr in der Doku „Untold: Malice at the Palace“ auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.