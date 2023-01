Was läuft heute? | Shrinking, You People, Hotel Portofino

Shrinking

In der Serie „Shrinking“ spielt Harrison Ford einen Therapeuten, der wegen seiner Parkinson-Erkrankung darüber nachdenken muss, was mit seiner Praxis passieren soll. Jimmy (Jason Segel) ist einer der Therapeuten, die bei ihm in der Praxis arbeiten, und soll die Geschäfte übernehmen. Der hat aber gerade gut mit sich zu tun — er wirft alles, was er gelernt hat, über Bord und fängt an, ungefiltert zu sagen, was er denkt. Damit hilft er nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Patientinnen und Patienten. „Shrinking“ könnt ihr jetzt bei Apple TV+ sehen.

You People

In der Komödie „You People“ spielt Jonah Hill den Junggesellen Ezrah Cohen. Er ist verzweifelt auf der Suche nach der großen Liebe und hat die Hoffnung schon fast aufgegeben. Doch dann lernt er Amira kennen und auf einmal geht alles ganz schnell. Er will ihr einen Antrag machen, doch es gibt da ein Problem: Amiras Eltern können ihn nicht ausstehen, und auch seine Eltern und Amira werden nicht so richtig warm miteinander. Amira ist Afroamerikanerin mit muslimischen Eltern und Ezrah Cohen ist weißer Jude. Die Geschichte zwischen kulturellen Unterschieden und Liebe könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Hotel Portofino

Die Serie „Hotel Portofino“ spielt an der italienischen Rivera in den 1920er-Jahren. Ein britisches Ehepaar eröffnet ein Hotel mit britischem Charme an der italienischen Mittelmeerküste. Ihr Sohn Lucian will aber lieber das italienische Leben genießen, anstatt auf eingerostete, britische Traditionen zu beharren. Neben dem Hotelierleben zeigt die Serie auch die großen Veränderungen der 1920er-Jahre in Italien. Die aufkommende Frauenrechtsbewegung, aber auch das Erstarken des Faschismus und der Aufstieg Mussolinis. „Hotel Portofino“ gibt es jetzt bei Magenta TV.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.