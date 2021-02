Was läuft heute? | Sie weiß von dir, Evil – Dem Bösen auf der Spur, Mit Siebzehn

Sie weiß von dir

Louise hat starke Nerven. Als alleinerziehende Mutter beginnt sie eine Affäre mit einem gutaussehenden Typen aus der Kneipe. Der stellt sich als ihr zukünftiger Chef heraus. Davon lässt sich Louise aber nicht abhalten und freundet sich obendrein noch mit seiner Frau an. Ab hier beginnen die fröhlichen Psychospielchen! Sehen könnt ihr das Ganze in der Miniserie „Sie weiß von dir“ auf Netflix.

Evil – Dem Bösen auf der Spur

Wer sich nach Okkultismus und geheimen Mächten sehnt, der schaltet am besten mal bei „Evil – Dem Bösen auf der Spur“ rein. Denn hier hat die katholische Kirche ein mittelschweres Problem mit mysteriösen Todesfällen und beauftragt das Dreamteam aus Rechtspsychologin Kristen und angehendem Priester David mit der Aufklärung. „Akte X“-Vibes gibts jetzt mit der Mystery-Crime-Serie „Evil – Dem Bösen auf der Spur“ um 22:15 Uhr auf Prosieben und online auf Prosieben.de.

Mit Siebzehn

Damien und Thomas sind siebzehn und prügeln sich ständig. Umso schlimmer, dass Damiens Mutter beschließt, Thomas bei sich im Haus aufzunehmen, nachdem seine Mutter im Krankenhaus gelandet ist. So dicht beieinander merken die jungen Männer, dass hinter der Antipathie mehr steckt. Das sensible Jugenddrama „Mit Siebzehn“ gibt’s heute um 20:15 Uhr auf Arte und online in der Arte Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.