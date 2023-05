Was läuft heute? | Silo, Krönung Charles III., Feuernacht

Silo

Seitdem die Erdoberfläche unbewohnbar geworden ist, lebt die Menschheit in einem gigantischen subterranen Silo. Doch niemand weiß, wer das Silo gebaut hat und wie es an der Oberfläche wirklich aussieht. Die junge Ingenieurin Juliette (gespielt von Rebecca Ferguson) möchte sich mit den unklaren Gegebenheiten nicht länger zufriedengeben. Sie will an die Erdoberfläche. Was sie auf ihrem Weg dorthin entdeckt, übersteigt jegliche Vorstellungskraft. Ihr könnt die erste Folge der Sci-Fi-Serie „Silo“ ab sofort auf Apple TV+ streamen.

Krönung Charles III.

Heute ist es endlich so weit: Der am längsten „amtierende“ Thronfolger in der britischen Geschichte wird offiziell zum König von Großbritannien und Nordirland gekrönt. Charles III. war sage und schreibe 73 Jahre lang in Warteposition auf den Thron. Hoffentlich also genug Zeit für das Königshaus, sich eine frische und moderne Krönungszeremonie zu überlegen. Ob und wie das gelingt, könnt ihr im Livestream der Krönungszeremonie von Charles III. heute ab 09:30 Uhr in der ARD-Mediathek sehen.

Feuernacht

Ein kleines mexikanisches Bergdorf liegt mitten im Drogenanbaugebiet. Die schwarzen SUVs der Drogenkartelle sind nie weit entfernt und damit auch die Gewalt, die mit dem Krieg einhergeht. Besonders gefährdet sind die weiblichen Bewohnerinnen des Dorfes. Quer durch alle Generationen entwickeln die Frauen und Mädchen Strategien, um sich sichtbar und unsichtbar vor der Gewalt zu schützen. Bis eines Tages der Selbstschutz nicht mehr funktioniert. Das Drama „Feuernacht“ könnt ihr als Stream ab heute in der ZDF-Mediathek finden.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.