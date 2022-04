Was läuft heute? | Silverton Siege, Projekt Aufklärung, Sketchbook

Silverton Siege

Südafrika 1980: Auf der Flucht vor der Polizei verbarrikadieren sich drei Freiheitskämpferinnen und -kämpfer der Anti-Apartheid-Bewegung in einer Bank in Silverton. Ihre Forderung an die Polizei: den Geiseln passiert nichts, wenn dafür Nelson Mandela freigelassen wird. Der Action-Thriller „Silverton Siege“ von Mandla Dube ist nicht sein erster, in dem die Geschichte Südafrikas thematisiert wird. Bekannt ist Dube auch für das Drama „Kalushi: The Story of Solomon Mahlangu“. Streamen könnt ihr beide Filme bei Netflix.

Projekt Aufklärung – Wie entsteht eine gerechte Welt?

Ist Thomas Jeffersons Rede von der Gleichheit der Menschen nur eine Utopie? Denn der Aufklärer und Wegbereiter der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten ließ hunderte Sklavinnen und Sklaven auf seinen Plantagen arbeiten. Gemeinsam mit der französischen Autorin und Politikwissenschaftlerin Emilia Roig fragt der dritte Teil der Doku-Reihe „Projekt Aufklärung“ auf arte deshalb: „Wie entsteht eine gerechte Welt?“ Die Doku sucht Antworten bei den Aufklärerinnen und Aufklärern des 21. Jahrhunderts. Alle Teile der Reihe „Projekt Aufklärung“ findet ihr in der arte-Mediathek.

Sketchbook

Generationen sind mit Disney-Filmen aufgewachsen. Aber wer steckt eigentlich hinter den Heldinnen und Helden unserer Kindheit? Die Doku-Serie „Sketchbook“ schaut den Zeichnerinnen und Zeichnern bei ihrer Arbeit über die Schulter. Übrigens: Die Doku ist auch was zum Mitmachen. In jeder Folge geht es um eine andere Disney-Figur. Schritt für Schritt wird gezeigt, wie Olaf, Simba oder Dschinni gezeichnet werden. Probiert es auch mal aus. Streamen könnt ihr „Sketchbook“ ab jetzt bei Disney+.

