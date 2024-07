Simple

Ángels, Nati, Marga und Patri haben alle eine geistige Behinderung und wohnen zusammen in einer betreuten WG in Barcelona. Die vier genießen ihr Leben und ihre Selbstständigkeit. Aber ihnen droht die Kündigung, was sie mithilfe der Sozialarbeiterin Laia natürlich abzuwenden versuchen. Alle fünf Folgen der Dramedy-Serie „Simple“ findet ihr ab heute in der ZDF-Mediathek.

Wahrheit oder Pflicht

Olivia (Lucy Hale) ist mit ihren Freunden für einen kurzen Trip nach Mexiko gereist. Hier trifft sie den netten Carter (Landon Liboiron), der die ganze Clique zu einer angeblich harmlosen Runde „Wahrheit oder Pflicht“ überredet. Zurück zu Hause müssen Olivia und ihre Freunde aber feststellen, dass das Spiel grausame Folgen hat. Befolgt man nämlich die Regeln nicht, stirbt man. Den Horrorstreifen „Wahrheit oder Pflicht“ könnt ihr jetzt bei Netflix anschauen.

Casey Anthony: Where the Truth Lies

2008 verschwindet die zweijährige Caylee und erst 31 Tage später meldet ihre Mutter Casey Anthony sie als vermisst. Schnell gerät sie unter Mordverdacht, wird jedoch vom Gericht freigesprochen. In „Casey Anthony: Where the Truth Lies“ erzählt sie ihre Sicht der Dinge. Alle drei Folgen der Doku könnt ihr jetzt bei Wow streamen.

