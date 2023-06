Was läuft heute? | Sin City, „Never ever“ mit Negah Amiri, Culpa Mia

Sin City

Der Klassiker „Sin City“ spielt in einer Stadt voller Sünden. In dem Film werden mehrere, unabhängige Storystränge erzählt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Die einzige Gemeinsamkeit: Sie spielen alle in der gleichen unwirklichen und korrupten Stadt. Eine der Storys handelt von dem letzten ehrlichen Cop in der Stadt, der von Bruce Willis gespielt wird. Er versucht, eine Stripperin zu retten, die sich in die Hände eines Psychopathen begeben hat. „Sin City“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ streamen.

„Never ever“ mit Negah Amiri

Negah Amiri kennen die meisten wahrscheinlich als Stand-up-Comedienne. In ihrer neuen Sendung „Never ever“ versucht sie ihre Vorurteile zu überwinden und über ihren eigenen Schatten zu springen. Dazu trifft sie Menschen, die sich mit Dingen auseinandersetzen, mit denen sie eigentlich nichts anfangen kann. Darunter Aktivisten und Aktivistinnen, Survival Coaches oder auch Trip-Sitter. Vielleicht gelingt es Negah sogar, nicht nur ihre Vorurteile abzulegen, sondern sich von der ein oder anderen Sache auch begeistern zu lassen. „Never ever“ mit Negah Amiri gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Culpa Mia

„Culpa Mia“ erzählt die Geschichte einer verbotenen Liebe. Noah zieht nur widerwillig in die Villa des neuen, reichen Ehemanns ihrer Mutter. Als sie dort ihren neuen Stiefbruder Nick kennenlernt, ändert sich alles. Sie fühlt sich direkt zu ihm hingezogen und er auch zu ihr. Die Beziehung ist schon kompliziert genug, weil sie Stiefgeschwister sind. Was die Beziehung noch komplizierter macht, ist Nicks Vorliebe für Schlägereien, Glücksspiel und illegale Autorennen. „Culpa Mia“ findet ihr jetzt bei Prime Video.

Was läuft heute?

