Was läuft heute? | Sisi, A Christmas Number One, Wie man Weihnachten verhunzt

Sisi

Sie wurde als die „schönste Frau“ Europas gefeiert: Herzogin Elisabeth in Bayern, genannt Sisi. Mit ihren knielangen braunen Haaren wurde sie zur Ikone. Ein Leben, für das die freiheitsliebende Frau sehr viel opfern musste. Die neue Serie „Sisi“ erzählt, wie Sisi (gespielt von Newcomerin Dominique Devenport) ihren zukünftigen Ehemann Franz Joseph I., Kaiser von Österreich, (Jannik Schümann) kennenlernt, der ja eigentlich Sisis Schwester heiraten sollte. „Sisi“ könnt ihr ab jetzt bei RTL+ streamen.

A Christmas Number One

Musikmanagerin Mag Rai (Freida Pinto) ist ganz schön verzweifelt. Wenn sie nicht den nächsten Weihnachts-Hit für die Boygroup Five Together aus dem Hut zaubert, ist sie ihren Job los. Da kommt ihr das Video der schwerkranken Nina (Helena Zengel) gerade gelegen. Ihr Cousin Blake Cutter (Iwan Rhoen) hat ihr nämlich einen ganz persönlichen Weihnachtssong geschrieben. Aber an den ranzukommen, ist gar nicht so einfach, denn Blake spielt in einer Metal-Band und hat mit Pop-Musik gar nichts am Hut. Ein Band-Battle scheint die letzte Lösung. „A Cristmas Number One“ könnt ihr ab heute auf Sky Cinema streamen.

Wie man Weihnachten verhunzt

Auch in der zweiten Staffel von „Wie man Weihnachten verhunzt“ geht es turbulent zu. In der afrikanischen Serie geht es um Tumi (Busise Lurayi), die eigentlich endlich mal ein besinnliches Weihnachtsfest feiern wollte. Doch jetzt muss sie unerwartet eine Beerdigung organisieren – ausgerechnet an Weihnachten. So ganz nach Plan verläuft die aber auch nicht. Nachdem im vergangenen Jahr eine Hochzeit an Weihnachten für wenig Besinnlichkeit in Tumis Familie gesorgt hat, ist es dieses Jahr die Beerdigung. Staffel 2 von “Wie man Weihnachten verhunzt” läuft jetzt auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.