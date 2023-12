Was läuft heute? | Sissi, Sisi, Die Kaiserin

Sissi & Sissi — Die junge Kaiserin

Insgesamt gibt es drei Filme mit Romy Schneider als Sissi aus den 1950er-Jahren. Die ersten beiden Teile laufen heute — wie jedes Jahr an Weihnachten — im Ersten. Und wer die noch nicht gesehen hat, sollte es unbedingt nachholen. Denn Romy Schneider ist nicht umsonst weltberühmt durch ihre Darstellung der Kaiserin geworden. „Sissi“ Teil 1 läuft heute um 16:35 Uhr im Ersten. Direkt im Anschluss kommt der zweite Teil „Sissi — Die junge Kaiserin“. Und morgen, also am 2. Weihnachtstag, läuft der dritte Teil um 18:15 Uhr. Wer bis dahin nicht warten möchte, findet alle drei Teile auch bei Netflix.

Sisi — Staffel 3



Der Hype um das Leben der rebellischen österreichischen Kaiserin ist nie so wirklich abgeflaut. Aber vor allem in den letzten drei Jahren kamen noch mal viele neue Adaptionen ihres Lebens auf den Markt. Die Serie „Sisi“ mit Dominique Devenport in der Hauptrolle ist eine davon. Dieses Jahr ging die Serie bereits in die dritte Staffel. Alle drei Staffeln von „Sisi“ findet ihr bei RTL+. Den passenden Podcast zur Serie haben wir euch im „PodcastPodcast“ vorgestellt.

Die Kaiserin

Wie gesagt: Serien und Filme über Kaiserin Elisabeth gibt es viele. „Die Kaiserin“ von Netflix hat dieses Jahr sogar den International Emmy als beste Dramaserie gewonnen. Und wer weiß, vielleicht wird Schauspielerin Devrim Lingnau ja ein ebenso großer Star wie Romy Schneider. „Die Kaiserin“ findet ihr bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.