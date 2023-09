Was läuft heute? | Sitting in Bars with Cake, The Changeling, Virgin River

Sitting in Bars with Cake

Auf Prime Video startet der Film „Sitting in Bars with Cake“, der Kuchen und Freundschaft thematisiert. Die Geschichte folgt Jane und Corinne, die mit Janes Kuchen in Bars gehen, um Janes Schüchternheit zu überwinden. Bis Corrinne schwer krank wird. Jane kümmert sich ab sofort um sie. Ihre gemeinsame Leidenschaft und ihre Freundschaft leiden jedoch schwer darunter. Die Geschichte basiert auf der Geschichte zweier Freundinnen. Den Film „Sitting in Bars with Cake“ könnt ihr bei Prime Video sehen.

The Changeling

Für Fans von Jordan Peeles Filmen wie „Get Out“ oder „Wir“ gibt es bei Apple TV+ Neues für die Watchlist: „The Changeling“. Die Horror-Mystery-Serie folgt dem Buchverkäufer Apollo und der Bibliotheks-Mitarbeiterin Emma. Beide kommen 2010 nach anfänglichem Hin und Her zusammen und bekommen auch ein Kind. Als der kleine Sohn aber auf die Welt kommt, verfällt Emma in schwere Depressionen. Sie geht sogar so weit, dass sie glaubt, ihr Sohn sei kein Mensch, sondern ein sogenannter Wechselbalg. Die erste Folge „The Changeling“ könnt ihr ab heute bei Apple TV+ streamen.

Virgin River

Zum mittlerweile fünften Mal lädt uns Netflix in das beschauliche Örtchen „Virgin River“ ein. Wie schon in den letzten vier Staffeln geht es um das Leben und die Liebe der Hebamme Melinda. Seit sie in der ersten Staffel nach Virgin River gezogen ist, hat sich einiges getan. In der neuen Staffel erwarten sie und Jack nun ein Kind. Melinda muss neue Prioritäten setzen. Zudem sehen sich Virgin River und seine Einwohner mit einem alten Geheimnis konfrontiert. Die erste Hälfte der neuen Staffel „Virgin River“ gibt es ab heute auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.