Was läuft heute? | Six Minutes to Midnight, 1971 – The Year That Music Changed Everything, Spaceballs

Six Minutes to Midnight

Wir befinden uns im Jahr 1939. Thomas Miller ist die neue Lehrkraft am August-Victoria-College an der britischen Küste. Das Mädcheninternat steht für eine lange Geschichte der Deutsch-Britischen Zusammenarbeit. Doch Miller wittert Übles: August-Victoria ist ein Nazi-Internat. In großem Stil schicken die Eliten des NS-Regimes ihre Töchter auf die Insel, um sie im Feindesland zu verstecken. Eddie Izzard ist für das Drehbuch von „Six Minutes to Midnight“ verantwortlich und spielt selbst die männliche Hauptrolle. Die Comedy-Autorin hat es geschafft, ein packendes, düsteres Historiendrama zu schaffen. Sky Ticket hat es im Angebot.

1971 – The Year That Music Changed Everything

Das Jahr 1971 war ein ganz besonderes der Musikgeschichte. Die Rolling Stones, Bob Marley, Aretha Franklin oder Lou Reed tourten durch die USA. Asif Kapadia, der unter anderem für die bewegende Amy-Winehouse-Dokumentation „Amy“ verantwortlich war, hat endlose Massen an alten Videoaufnahmen und Soundschnipseln gesichtet und acht Folgen von „1971 – The Year That Music Changed Everything“ produziert. Ein Monument für das monumentale Musikjahr 1971. Apple TV+ zeigt die Zeitreise in die Musikgeschichte. Wir empfehlen: Schön laut aufdrehen.

Spaceballs

Rückblick ins Jahr 1987. „Star Wars – Die Rückkehr der Jedi Ritter“ ist vier Jahre zuvor erschienen. Die Welt ist im Jedi-Fieber. Da erscheint Mel Brooks‘ Persiflage „Spaceballs“. Statt Darth Vader jagt nun Lord Helmchen die Guten durchs Universum. Statt epischer Kämpfe und Vater-Sohn-Konflikte wird jede Szene zum absurden Witz. Genau wie Star Wars funktioniert auch Spaceballs heute noch eben so gut wie damals. Die unsagbar alberne und lustige Sci-Fi-Comedy ist super gealtert. Amazon Prime Video hat sie sie ab jetzt im Sortiment.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.