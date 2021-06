Was läuft heute? | Skater Girl, The Big Short, You’ll never walk alone

Skater Girl

Prerna wächst im ländlichen Indien auf. Dort ist sie eingespannt in die Schule und die alltäglichen Arbeiten zu Hause. Durch Zufall entdeckt sie ihre Leidenschaft fürs Skaten. Nachdem sie von einer Lehrerin ein richtiges Skateboard bekommt, will Prerna sogar an den nationalen Skate-Meisterschaften teilnehmen. Doch die Widerstände gegen diese Idee sind groß. Kann das „Skater Girl“ es trotzdem schaffen? Seht selbst, ab sofort auf Netflix.

The Big Short

Michael (Christian Bale) ist ein Außenseiter in der Finanzwelt: Barfuß und mit zotteligen Haaren wird er kaum ernst genommen. Auch nicht, als er eine globale Wirtschaftskrise prognostiziert. Aus Frust schließt er sich mit anderen Outsidern zusammen und versucht, aus der Krise Profit zu schlagen. „The Big Short“ ist eine unterhaltsame Erklärung der Finanzkrise mit Starbesetzung. Mit dabei sind unter anderem noch Ryan Gosling und Brad Pitt. Der Film ist ab heute bei Prime Video verfügbar.

You’ll never walk alone

Egal, ob in Madrid, Liverpool oder Dortmund: Fußballfans von überall kennen und singen „You’ll never walk alone“ als Hymne. Eine neue Doku ergründet die Geschichte und Hintergründe dieses berühmten Songs und lässt dazu Fußballfans, Musiker und Trainer zu Wort kommen. Ihr findet die Doku in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.