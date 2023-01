Was läuft heute? | Sky Rojo, Hunters, Cop Secret

Sky Rojo – Staffel 3

In „Sky Rojo“ wird die Geschichte von den drei Prostituierten Coral, Wendy und Gina erzählt. Sie schaffen es, sich aus den Fängen ihres Zuhälters Romeo zu befreien und dabei auch noch vier Millionen Euro zu stehlen. Sie träumen von einem Leben in Frieden, aber ihr Zuhälter schickt Auftragsmörder, die ihnen auf der Spur sind. Die neuen Folgen von „Sky Rojo“ könnt ihr ab heute auf Netflix schauen.

Hunters – Staffel 2

In der Serie „Hunters“ wird Jonah Heidelbaum in eine Gruppe von Nazi-Jägern aufgenommen. Die sogenannten Hunters spüren hochrangige Nazis auf, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA fliehen konnten, um sie zu töten. Es wird gemunkelt, dass sogar Hitler noch am Leben sein soll. In der finalen zweiten Staffel suchen sie in Südamerika nach ihm. Wieder mit dabei: Al Pacino. Die neuen Folgen „Hunters“ könnt ihr jetzt bei Prime Video schauen.

Cop Secret

„Cop Secret“ ist ein isländischer Film über die angeblich coolsten Cops in Reykjavik, Bússi und Hörður, deren toxische Männlichkeit ihren Cop-Alltag prägt. Sie glauben, dass sie die stärksten, besten und männlichsten Männer in der Stadt sind, doch während ihrer Ermittlungen entdecken sie ihre Leidenschaft füreinander. Diese Gefühle passen allerdings nicht in ihr Bild von Männlichkeit. Jetzt müssen sie nicht nur gegen das Verbrechen, sondern auch gegen ihre Vorurteile und Gefühle kämpfen. Ihr könnt „Cop Secret“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.