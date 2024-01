Was läuft heute? | SkyMed, Steeltown Murders, Die Ausgrabung

SkyMed

Sie sind Piloten, Rettungssanitäterinnen und Krankenpfleger und das im Norden Kanadas. In der Serie „SkyMed“ müssen die Helfer und Helferinnen erst ins Flugzeug, um Hilfe in der lose besiedelten Gegend Kanadas zu leisten. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass das in 6.000 Metern Höhe passiert. Die zweite Staffel von „SkyMed“, voll mit heiklen Situationen und viele Flirts zwischen neuen und alten Crewmitgliedern, könnt ihr auf Paramount+ streamen.

Steeltown Murders

In der True-Crime-Serie „Steeltown Murders“ werden drei Morde Anfang der 70er neu aufgerollt. Dank neuer Technologien konnten neue Erkenntnisse in den Fällen gewonnen werden, die es in der Gegend Port Talbot in South Wales gab. Schnell wird klar, dass es sich dabei um einen Serienkiller handelt und der ehemalige Ermittler Paul Bethell (Philip Glenister) Fehler gemacht hat. Der setzt alles daran, den Mörder zu finden. Die vierteilige Thriller-Serie könnt ihr auf MagentaTV schauen.

Die Ausgrabung

Basil Brown (Ralph Fiennes) ist eigentlich nur Amateurausgräber, als er den Fund seines Lebens macht. Kurz vor dem zweiten Weltkrieg beauftragt ihn die britische Landbesitzerin Edith Pretty, die Hügel ihres Anwesens zu untersuchen. Brown stößt dann auf ein altes Schiffsgrab aus dem 7. Jahrhundert. Jedoch ist er nicht der einzige, der sich für die Seltenheit interessiert. Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit. Noch heute ist der Fund einer der bedeutensten der britischen Archäologiegeschichte. Das Historien-Drama „Die Ausgrabung findet ihr auf Freevee.

Was läuft heute?

