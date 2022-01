Was läuft heute? | Sløborn, The Book of Eli, Der Ursprung der Welt

Sløborn – Staffel 2

In der ersten Staffel der ZDF-Serie breitet sich ein tödliches Virus auf der fiktiven Nordseeinseln Sløborn aus. Nachdem die Realität die Serie eingeholt hat, verschiebt sich der Fokus in Staffel 2 zu einem Survivalthriller auf der Insel. Obwohl „Sløborn“ im Vorfeld als Miniserie angekündigt wurde, geht es nun offiziell mit Staffel 2 weiter, und zwar jetzt in der ZDF-Mediathek.

The Book of Eli

Im Endzeit Epos „The Book of Eli“ muss der einsam durchs Land streifende Eli, gespielt von Denzel Washington, ein Buch in Sicherheit bringen, das die letzte Hoffnung für das Fortbestehen der Menschheit zu sein scheint. Auf seinem Weg versucht der von Gary Oldman verkörperte Carnegy das Buch für sich zu gewinnen. „The Book of Eli“ ist jetzt bei Amazon Prime Video zu sehen.

Der Ursprung der Welt

Das Herz von Jean-Louis ist stehen geblieben und weder er, noch seine Freunde können sich erklären wie das sein kann. Doch es gibt eine letzte Hoffnung: Die Lebensberaterin seiner Frau scheint ihm helfen zu können. Aber dazu muss er ihren Anweisungen folgen und zur Quelle seiner Probleme zurückkehren: Zu seiner Mutter. Das französische Theaterstück „L’origine du monde“ findet mit „Der Ursprung der Welt“ als Verfilmung den Weg zu Netflix.

Was läuft heute?

