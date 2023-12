Was läuft heute? | Slow Horses, Culprits, Honest Thief

Slow Horses

Der griesgrämige Agent Jackson Lamb (Gary Oldman) leitet die Gruppe des „Slough House“. Die Mitglieder der Crew sind in der Vergangenheit jedoch nicht gerade mit Glanzleistungen beim britischen Geheimdienst MI5 aufgefallen und wurden deshalb zu Büroarbeiten verpflichtet – und sind ab sofort die sogenannten „Slow Horses“. In Staffel drei werden die Mitglieder in eine Verschwörung innerhalb des MI5 verstrickt und mischen sich mehr ein, als es von oben gewollt ist. Die neuen Folgen „Slow Horses “ könnt ihr ab heute auf Apple TV+ schauen.

Culprits

In der Mini-Serie „Culprits“ lernen wir Joe Petrus als liebevollen Familienvater kennen. Doch er hat eine dunkle Vergangenheit: Nachdem er vor drei Jahren untergetaucht ist, warnt ihn seine frühere Teamkollegin vor einem Auftragskiller. Nun muss er seinem Ehemann und den Kindern erklären, warum ihr Leben in Gefahr ist. Joe Petrus wird von Nathan Stewart-Jarrett verkörpert, der zum Beispiel bei der Serie „Misfits“ dabei war. Die achtteilige Thriller-Serie könnt ihr auf Disney+ streamen.

Honest Thief

Schauspieler Liam Neeson verkörpert in dem Action Thriller „Honest Thief“ den gesuchten Bankräuber Tom Dolan. Als er sich in eine Frau verliebt, will der Ex-Marine sich freiwillig stellen, um Strafminderung zu erhalten und ein neues Leben anfangen zu können. Doch zwei korrupte FBI-Agenten wollen das erbeutete Geld für sich und Tom befindet sich auf der Flucht vor dem FBI. „Honest Thief“ könnt ihr auf Prime Video anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.