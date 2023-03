Was läuft heute? | Small Axe, Women Who Rock, Swarm

Small Axe

In der Filmreihe „Small Axe“ ehrt Oscar-Preisträger Steven McQueen („12 Years a Slave“) die Lebensgeschichten von Einwanderinnen und Einwandern aus der Karibik in London zwischen den 1960er und 1980er Jahren. Im Zentrum des ersten Teils steht das Restaurant „Mangrove“. Inhaber Frank Crichlow will eigentlich nur scharfes Essen servieren und den Menschen seiner Community so eine schöne Zeit machen. Das ist dem rassistischen Polizisten Frank Pulley (Sam Spruell) ein Dorn im Auge. Immer wieder schikaniert er Frank Crichlow mit unangekündigten Razzien in seinem Resaturant. Als sich Frank gemeinsam mit Verbündeten dagegen wehrt, eskaliert die Situation. Streamen könnt ihr die Filme aus der Reihe „Small Axe“ ab jetzt in der ARD-Mediathek.

Women Who Rock

Chaka Khan, Pat Benatar, Shania Twain, Mavis Staples – ihr Sound hat Musikgeschichte geschrieben. In der vierteiligen Dokumentation „Women Who Rock“ erzählen sie und andere Pionierinnen der US-amerikanischen Rockmusik über ihre Musik, den harten Weg zum Erfolg und über die Frauen, die sie selbst inspiriert haben. Neben der Dokureihe gibt es außerdem noch eine gleichnamige Organisation, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen in der Musikbranche einsetzt. Doku und Organisation stammen allerdings nicht aus der gleichen Feder. Streamen könnt ihr die Dokureihe „Women Who Rock“ ab jetzt bei WOW.

Swarm

Horror-Serie mit Thriller-Elementen! In der neuen Prime Video-Serie „Swarm“ von Donald Glover geht es blutig zu. Dre (Dominique Fishback) ist nicht irgendein Fan-Girl, sie ist regelrecht besessen von ihrem Idol, der fiktiven Sängerin Ni’Jah. In der Serie hat diese Sängerin Ähnlichkeit mit Beyoncé. Um ihr nah zu sein, reist Dre ihrem Idol quer durch die USA hinterher. „Swarm“ erzählt von den selbstzerstörerischen Zügen, die eine Obsession annehmen kann. Die erste Staffel der Horror-Serie „Swarm“ könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.