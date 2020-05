Was läuft heute? | Snowpiercer, Die fabelhafte Welt der Amelie, Hasret

Snowpiercer

Ein Zug rast durch eine eisige Landschaft. Im Innern leben die Menschen nach Klassen unterteilt. Entweder wie die Made im Speck, oder am Existenzminimum. Als die Armen und Schwachen sich erheben, droht die Katastrophe. Ab dem 25. Mai könnt ihr den Stoff, ursprünglich ein Graphic Novel, als Serie auf Netflix sehen. Von „Snowpiercer“ erscheint jede Woche eine neue Folge.

Die fabelhafte Welt der Amelie

Filme nochmal gucken kann so schön sein. Besonders, wenn sie so herzerwärmend sind wie dieser. Wenige Tage noch könnt ihr „Die fabelhafte Welt der Amelie“ auf MUBI schauen. Wer den Film damals verpasst hat: Amelie lebt in Paris und möchte das Leben ihrer Mitmenschen ein bisschen schöner machen. Dabei stolpert sie dann irgendwann auch über das eigene Glück.

Hasret – Sehnsucht

„Hasret“ wirft einen poetischen Blick auf die leisen Zwischentöne Istanbuls, auf ihre Geister und ihre Vergänglichkeit. Und ist damit viel mehr als eine Doku. „Hasret“ läuft heute Nacht um 00:55 auf Arte, wenn ihr nicht so lange wach bleiben wollt, könnt ihr den Film aber auch in aller Frische bis zum 2. Juni in der Mediathek schauen.

Was läuft heute?

