Bild: Snowpiercer | Emma McIntyre | Getty Images for WarnerMedia | AFP

Was läuft heute? | Snowpiercer, Spring Breakers, Willkommen bei den Hartmanns

Der Zug dreht seine Runden

Ein Zug mit den letzten Überlebenden auf der Welt, in dem Arm gegen Reich kämpft: Die Serie „Snowpiercer“ verspricht auch in der zweiten Staffel viel Spannung. In „Spring Breakers“ machen sich vier Freundinnen auf den Weg zur wahrscheinlich größten Party ihres Lebens. Und Familie Hartmann nimmt den Geflüchteten Diallo auf.