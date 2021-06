Was läuft heute? | Solos, Central Park, Emmanuelle – Königin des Softpornos

Solos

Die neue Anthologie-Serie „Solos“ erzählt in sieben Folgen jeweils die Geschichten von insgesamt acht Figuren. Sie alle eint das Thema Einsamkeit und doch steht jede Folge für sich und bearbeitet das Thema auf eine ganz spezielle Weise. Etwa wenn Hellen Mirren alleine durch das Welltall fliegt oder Anne Hathaway eine Zeitmaschine baut. Sehen könnt ihr „Solos“ jetzt bei Amazon Prime Video.

Central Park

Am liebsten würde Hotelbesitzerin Bitsy den New Yorker Central Park in eine profitable Wohnanlage verwandeln. Natürlich hat die Familie von Park Ranger Owen gehörig etwas dagegen – und ja, daraus lässt sich eine Musical-Zeichentrickserie machen. Die „Bob’s Burger‘-Macher haben ihren Humor in Songs verwandelt und bieten mit „Central Park“ Unterhaltung für die Ohren und das Zwerchfell. Die zweite Staffel „Central Park“ könnt ihr jetzt bei AppleTV+ sehen.

Emmanuelle – Königin des Softpornos

In den 70er Jahren schockte der Softporno „Emmanuelle“ die prüden Gemüter der damaligen Zeit. Und lockte gleichzeitig unzählige Fans in die Kinos. Damit traf der Film den Zeitgeist der sexuellen Revolution. So ist „Emmanuelle“ heute für Frankreich das, was James Bond für England ist. Die Doku „Emmanuelle – Königin des Softpornos“ rekonstriert nun in der Arte-Mediathek, wie der Film nachhaltig das Image Frankreichs als eine sexuell aufgeschlossene Nation prägte.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.