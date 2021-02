Bild: In Solsidan scheint das Leben schön zu sein. | WDR/Morgan Noman/Söderberg Agentur/TV4

Was läuft heute? | Solsidan, KBV – Keine besonderen Vorkommnisse, For Life

Zwischen Wahnsinn und Recht

Alex zieht zurück in die Heimat und stellt fest, dass es in „Solsidan“ gar nicht mehr so gemütlich ist wie früher. Bei Jürgen Vogel und Rocko Schamoni passiert in „KBV“ eigentlich auch nichts und Aaron Wallace legt sich in „For Life“ voll ins Zeug.