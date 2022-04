Was läuft heute? | Somebody Somewhere, Laura Pausini – Pleased to meet you, In Therapie

Somebody Somewhere

Sam (Bridget Everett) hat vor sechs Monaten ihre Schwester verloren. Mit diesem Verlust hat sich das Leben der Mittvierzigerin schlagartig verändert. Sie zweifelt an sich und kann keinen Sinn mehr in ihrem Dasein erkennen. Unverhofft trifft sie auf ihren alten Schulkameraden Joel. Dieser holt sie zurück in die soziale Gemeinschaft und gibt ihr neuen Lebensmut. Dabei entdeckt sie auch ihre Liebe zum Singen wieder. Die erste Staffel von „Somebody Somewhere“ könnt ihr jetzt auf Sky Ticket sehen.

Laura Pausini – Pleased to meet you

In Italien zählt die Sängerin und Schauspielerin Laura Pausini zu den großen Stars. Jetzt gibt es einen Film mit und über sie, der die Frage aufwirft, was passiert wäre, hätte sie 1993 auf dem Sanremo-Festival nicht gewonnen. Mit Einblicken in private Aufnahmen wird eine andere Perspektive auf ihre Karriere gegeben. Wer mehr über den Weg dieser Künstlerin erfahren möchte, für den ist „Laura Pausini – Pleased to meet you“ ab heute auf Prime Video verfügbar.

In Therapie (Staffel 2)

Psychotherapeut Philippe Dayan behandelt in den neuen Folgen der französischen Erfolgsserie Menschen, die mit den Folgen der Corona-Pandemie kämpfen. Für die zweite Staffel konnte neben Hauptdarsteller Frederic Pierrot auch Charlotte Gainsbourg als Schauspielerin gewonnen werden. Wer einen Einblick in französischen Seelen nach Corona bekommen möchte, kann sich die zweite Staffel von “In Therapie” in der Arte-Mediathek ansehen.

