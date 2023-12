Bild: Sonic The Hedgehog 2 | Charley Gallay / Getty Images for Paramount Pictures / AFP

Was läuft heute? | Sonic The Hedgehog 2, The Contractor, Last Christmas

Neue Freunde und Feinde für einen Igel

Auch im zweiten Teil von „Sonic The Hedgehog“ ist der wahnsinnige Dr. Robotnik auf Netflix hinter dem blauen Igel her. Chris Pine wird bei Prime Video in „The Contractor“ zu einem Ex-Soldaten auf vermeintlich einfacher Mission und der Weihnachtsfilm „Last Christmas“ sorgt auf WOW für Ohrwurm-Alarm.