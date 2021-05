Was läuft heute? | Sons of Sam, Sieben Minuten nach Mitternacht, Die schönen Tage

The Sons of Sam: Ein Abstieg in die Dunkelheit

David Berkowitz alias „Son of Sam“ machte in den 70ern Jagd auf Pärchen, die in ihrem Auto saßen und brachte sie um. Nach über einem Jahr war der Alptraum endlich zu Ende und Berkowitz landete im Gefängnis. Doch hat er die Morde wirklich alleine begangen? Der Journalist Maury Terry bezweifelte das und hat sein ganzes Leben lang Beweise für seine Theorie gesucht. Ob er sich da nur in etwas verrannt hat, oder ob er vielleicht doch auf der richtigen Spur war, seht ihr in der Dokureihe „Sons of Sam“ auf Netflix.

Sieben Minuten nach Mitternacht

Connors Mutter ist schwer krank, er wird in der Schule gemobbt und dazu hat er jede Nacht Alpträume. Eines Nachts wächst dann auch noch plötzlich ein Monster aus dem Baum vor seinem Fenster. Aber so gruselig das Monster auch wirkt, eigentlich will es Connor nur helfen. „Sieben Minuten nach Mitternacht“ gibt’s ab heute auf Amazon Prime Video.

Die schönen Tage

Seit sie nicht mehr arbeitet, hat Caroline zu viel Zeit. Aus lauter Verzweiflung geht sie in einen Computerkurs und lernt dort den jungen, attraktiven Julien kennen. Die beiden kommen sich näher, doch eine Zukunft kann das Ganze nicht haben. Denn Caroline ist verheiratet und dann ist da noch der Altersunterschied. Ob es nicht doch funktioniert, könnt ihr um 20:15 Uhr auf Arte oder in der Mediathek herausfinden.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.