Was läuft heute? | Sophie Scholl – Die letzten Tage, Eric gegen Stehfest, Downhill

Sophie Scholl – Die letzten Tage

Fast jeder kennt ihren Namen und ihre Geschichte: Sophie Scholl ist eine der bekanntesten Widerstandskämpferinnen gegen Hitler und sein NS-Regime. Mit der Gruppe „Weiße Rose“ verteilte sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hans an öffentlichen Orten Flugblätter. Bis zu dem Augenblick, an dem die Gestapo sie schnappte und einem tagelangen Verhör unterzog. Doch Sophie würde nie jemanden verraten und trägt die Konsequenzen – so hart sie auch sein mögen. Den Film „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ könnt ihr ab heute in der ARD-Mediathek anschauen.

Eric gegen Stehfest: In Therapie

Eric Stehfest ist aus Soaps wie „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ oder aus TV-Formaten wie „Let’s Dance“ bekannt. Wie so viele Menschen weiß er nicht wirklich, was er im Leben will und wer er ist. Um das herauszufinden, geht er in Therapie – und nimmt ein ganzes Kamerateam direkt mit. Dabei geht es um seinen Beruf, seine eigene kleine Familie und die jahrelange Drogensucht. Die Doku-Reihe „Eric gegen Stehfest: In Therapie“ läuft jetzt auf TVNow.

Downhill

Familie Stanton hat endlich wieder Zeit für einen erholsamen Skiurlaub in den Alpen. Alles läuft wunderbar, bis eine Lawine auf sie zurollt und Vater Pete lieber mit seinem Handy wegrennt, als seine Familie zu retten. Dass es sich dabei um eine kontrolliert ausgelöste Lawine handelt, bei der gar nichts passiert, ist dann nicht mehr wichtig. Denn seine Frau Billie hinterfragt jetzt Petes Einstellung zu seiner eigenen Familie und auch ihr gegenüber. Ob der Familienurlaub doch noch gerettet werden kann, seht ihr auf Sky Ticket.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.