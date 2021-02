Bild: Soulmates | Foto: Jorge Alvarino/AMC

Was läuft heute? | Soulmates, Kampf um Strom, Space Sweepers

Wie sieht die Zukunft aus?

Stellt euch vor, ihr matcht in 15 Jahren keine Tinderdates mehr, sondern Seelenverwandte, wie in „Soulmates“. Auch in der Energiewende geht es um die Zukunft, wie in der Doku „Kampf um Strom“. Noch weiter in der Zukunft leben die „Space Sweepers“, Schrottsammler im Weltraum.