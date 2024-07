Space Cadet

Schon als kleines Kind wollte Tiffany aka „Rex“ (Emma Roberts) Astronautin werden. Doch irgendwie wurde sie dann doch Barkeeperin und Partygirl, zumindest bis sie davon eines Tages die Nase voll hat. Kurzerhand bewirbt sie sich mit einem gefaktem Lebenslauf bei der NASA — und kommt tatsächlich ins Programm. Jetzt muss sie nur noch dafür sorgen, dass ihr Schwindel nicht auffliegt. Die Komödie „Space Cadet“ findet ihr ab heute bei Prime Video.

Reeperbahn Spezialeinheit FD65

In den 80er Jahren hat das organisierte Verbrechen die Hamburger Reeperbahn fest in der Hand. Zumindest bis dort die erste Spezialeinheit zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität gegründet wird. Augestattet mit modernster Technik und Zivilfahndern sagen sie Ermittler den mafiösen Strukturen den Kampf an. Die Dokuserie „Reeperbahn Spezialeinheit FD65“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Barbarian

Tess hat in Detroit ein Bewerbungsgespräch und mietet sich dafür ein Haus an. Doch als sie dort nachts ankommt, ist das Haus bereits belegt. Keith (Bill Skarsgård) wirkt harmlos, weswegen Tess sich mit ihm das Haus teilt. Doch dann entdeckt sie ein verstecktes Zimmer, das in ein riesiges Kellergewölbe führt. Und hier lauern einige gruselige Gestalten. Den Horrorfilm „Barbarian“ könnt ihr ab heute auf Netflix anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.