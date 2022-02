Was läuft heute? | Space Force, The Marvelous Mrs Maisel, X-Men Origins: Wolverine

Space Force

Die US-Spezialeinheit „Space Force“ unter Leitung von General Mark Naird (Steve Carrell) bereitet die militärische Besiedelung des Mondes vor. Aber aufgrund von Nairds Befehlsverweigerungen in der letzten Staffel, gibt es nun einige Schwierigkeiten in der Space Force und Naird muss seine Kompetenz unter Beweis stellen. Die zweite Staffel der Comedy-Serie „Space Force“ könnt ihr auf Netflix streamen.

The Marvelous Mrs Maisel

USA, 1960: Nach der Trennung von ihrem Ehemann hat Miriam „Midge“ Maisel ihr Hausfrauenleben an den Nagel gehängt und ist Comedienne geworden. Mittlerweile hat sie eine ziemlich beeindruckende Comedy-Karriere hingelegt und ist sogar mit dem erfolgreichen Sänger Shy Baldwin auf Tour gegangen. Als der sie rauswirft, steht sie jedoch wieder ganz am Anfang. Aber Midge gibt nicht auf: Sie will selbst als Headliner auftreten und das Comedy-Business verändern. Die vierte Staffel der Dramedy-Serie „The Marvelous Mrs Maisel“ könnt ihr auf Prime Video streamen.

X-Men Origins: Wolverine

Der Film aus der X-Men Reihe erzählt die Vorgeschichte von Logan alias Wolverine (Hugh Jackman), dem Mutanten mit den Adamantiumkrallen. Nach traumatischen Kriegserfahrungen und dem Tod seiner Freundin nimmt Logan an einem geheimen Experiment mit dem Namen „Weapon X“ teil, um seine Vergangenheit zu vergessen. Dabei wird er nahezu unverwundbar. Logan erfährt außerdem, dass sein Bruder der Mörder seiner Freundin ist und sinnt nach Rache. „X-Men Origins: Wolverine“ gibt’s auf Disney+.

Was läuft heute?

