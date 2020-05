Was läuft heute? | Space Force, The Vast of the Night, Central Park

Space Force

Es war wieder eine dieser verwirrenden Ankündigungen Trumps: Er will eine US Truppe für den Weltraum einrichten und sich damit die Vorherrschaft im All sichern. Offensichtlich die perfekte Steilvorlage für eine satirische neue Comedyserie: “Space Force” von den Machern von „The Office“. Und wie auch in der Büro-Satire ist dieses Mal Steve Carell als General Naird dabei. Die erste Staffel von „Space Force“ könnt ihr ab heute auf Netflix schauen.

The Vast of the Night

Mysteriöse Anrufe, Licht, das plötzlich anfängt zu flackern und ein Geräusch im Wald. Manchmal braucht es nicht viel, für den perfekte kleinen Nervenkitzel. Es muss nur richtig dosiert sein. Unser nächster Tipp hat vieles richtig gemacht. “The Vast of the Night” war unter anderem in der offiziellen Auswahl des Toronto International Filmfestivals. Ab heute könnt ihr euch diesen Sci-Fi-Thriller auf Amazon Prime anschauen.

Central Park

Das Herzstück Manhattens ist in Gefahr – die Entrepreneurin Bitsy Brandenham will das Grün abreißen und stattdessen Hochhäuser auf der Fläche errichten. Ob ihr das gelingt? Das müsst ihr selbst herausfinden – ab heute bei Apple TV+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.