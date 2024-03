Was läuft heute? | Spaceman, Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin, The Split

Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt

Astronaut Jakub (Adam Sandler) lebt endlich seinen Kindheitstraum und ist auf Solo-Mission unterwegs zum Rand der Galaxie. Doch dafür musste er unter anderem seine hochschwangere Frau Lenka (Carey Mulligan) auf der Erde zurücklassen. Nach Monaten der Isolation und irgendwo im All zweifelt Jakub langsam an seiner Entscheidung — und inzwischen auch an seinem Verstand. Denn ein spinnenartiges Wesen taucht aus den Tiefen des Raumschiffs auf und beginnt mit ihm zu reden. Den Film „Spaceman“ könnt ihr ab heute auf Netflix streamen.

Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin

Dick Turpin (Noel Fielding) macht mit seiner Diebes-Bande die Straßen im England des 18. Jahrhunderts unsicher. Doch sie sind weit entfernt von brutalen Gewalttätern, vielmehr versucht Dick mit seinem Charme und seinem umwerfenden Haar die Leute von sich zu überzeugen. Dabei gerät er aber immer wieder in ziemlich skurrile Situationen. Die Serie „Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin“ findet ihr ab heute bei Apple TV+.

The Split — Beziehungsstatus unbekannt

Die Schwestern Hannah, Nina und Rose haben in den ersten beiden Staffeln von „The Split“ schon einige Trennungen und Krisen überwunden. In der dritten Staffel steht jetzt unter anderem Scheidungsanwältin Hannah vor ihrer eigenen Scheidung. Alle neuen Folgen findet ihr ab heute in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.