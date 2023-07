Was läuft heute? | Special Ops: Lioness, Cortex, Die Bilderkriegerin

Special Ops: Lioness

Es ist an der Zeit für weibliche Geheimagentinnen in Film & TV. Das dachte sich wohl auch das Team hinter der neuen Serie „Special Ops: Lioness“. Darin geht es um ein geheimes Programm der CIA, in dessen Auftrag Geheimagentinnen sich mit den Ehefrauen oder Töchtern von Terrorbossen anfreunden, um deren Netzwerke von innen heraus zu zerstören. Das Lioness-Programm gibt es sogar tatsächlich. Die starbesetzte Serienversion mit Zoe Saldaña und Nicole Kidman könnt ihr ab heute bei Paramount+ streamen.

Cortex

Der Thriller „Cortex“ von und mit Moritz Bleibtreu ging im Kino durch die Corona-Pandemie etwas unter. Dabei verspricht der Trailer eine ordentliche Ladung Spannung. Moritz Bleibtreu spielt den Familienvater Hagen, der von einen Tag auf den anderen verstörende Ablträume bekommt, die er schon bald nicht mehr von der Realität unterscheiden kann. Vor allem seine Ehefrau Karoline (gespielt von Nadja Uhl) leidet unter der Situation. Ob und wie Hagen aus der merkwürdigen Zwischenwelt entfliehen kann, könnt ihr in „Cortex“ ab heute bei Netflix sehen.

Die Bilderkriegerin

Anja Niedringhaus wollte nie als Kriegsfotografin bezeichnet werden. Dabei hat sie für ihre Arbeit als Fotojournalistin in Kriegs- und Krisengebieten sogar den begehrten Pulitzerpreis bekommen. Und das als erste weibliche Person aus Deutschland. Wie ihr Werdegang zu einer der Besten ihrer Sparte verlaufen ist und warum ihre Arbeiten so besonders sind, zeigt „Die Bilderkriegerin“. Ihr findet das Dokudrama ab sofort in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.