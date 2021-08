Was läuft heute? | Spider-Man: A New Universe, The Danish Girl, Sweet Girl

Spider-Man: A New Universe

In unserem Universum steckt hinter der Maske von Spider-Man selbstverständlich Peter Parker. Doch es gibt mehr als nur einen Spider-Menschen. In einem Paralleluniversum schwingt sich auch Miles Morales an Spinnenfäden durch die Luft. Bevor es Ende des Jahres neues aus dem MCU gibt, könnt ihr heute um 20:15 Uhr auf ProSieben in „Spider-Man: A New Universe“ eintauchen.

The Danish Girl

Oscarpreisträger Eddie Redmayne spielt in diesem Drama die dänische Malerin Lili Elbe. Sie gilt als erste Person, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen hat. Die Eingriffe fanden 1930/31 in Deutschland statt, als es noch alles andere als selbstverständlich war, dass Transplantationen glücklich verlaufen. Der Film „The Danish Girl“ erzählt die Geschichte von Lili, mit ein paar kleineren Abweichungen. Ihr könnt ihn jetzt bei Amazon Prime Video streamen.

Sweet Girl

Ray Cooper gibt einem Pharmakonzern die Schuld am Tod seiner Frau. Der Konzern hat ein Medikament vom Markt genommen, das ihren Krebs hätte heilen können. Ray schwört Rache und legt sich mit den mächtigen Männern des Konzerns an. Die verfolgen und bedrohen ihn und seine Tochter Rachel. Doch die beiden geben nicht kampflos auf. Den neuen Actionfilm „Sweet Girl“ mit Jason Momoa könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.