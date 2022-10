Was läuft heute? | Spider-Man: Far From Home, Die Bürgermeisterin, You Shall Not Lie

Spider-Man: Far From Home

Peter Parker ist auf Klassenfahrt in Europa: London, Paris, Berlin. Er denkt, auf Klassenfahrt wird er sein Spinnen-Kostüm nicht brauchen, doch kurz nach seiner Ankunft in Europa sucht ihn der Agent Nick Fury auf. Zusammen mit dem Superhelden Mysterio soll er monströse Kreaturen bekämpfen, die plötzlich in ganz Europa auftauchen. Tom Holland schlüpft für den zweiten Spider-Man-Film im MCU wieder in die Rolle von Peter Parker. Den Actionfilm „Spider-Man: Far From Home“ könnt ihr euch jetzt bei Disney+ anschauen.

Die Bürgermeisterin

Claudia Voss ist gerne Ortsbürgermeisterin von Linden. Menschen zu helfen ist für sie selbstverständlich, egal ob dem Fußballverein, dem Bücherbus oder eben Geflüchteten. Als der Landkreis beschließt, dass in Linden ein Heim für Geflüchtete gebaut werden soll, stellt sich Claudia ihren neuen Aufgaben. Doch bald geraten sie und ihre Familie ins Visier der rechten Szene. Claudia steht vor der Frage, wie viel ihr politisches Engagement wert ist zu opfern. Das Drama „Die Bürgermeisterin“ könnt ihr euch ab sofort auf der ZDF-Mediathek anschauen.

You Shall Not Lie

Macarena lebt in einer scheinbar heilen Welt. Sie ist Lehrerin, Mutter und im Gemeinderat. Doch dann geht ein Sexvideo online, dass sie und den 18-Jährigen Iván zeigt. Iván ist nicht nur ihr Schüler, sondern auch der Sohn von Macarenas bester Freundin und in einer Beziehung mit Macarenas Nichte. Freundinnen, Familie und Kollegen wenden sich von Macarena ab. Und dann wird auch noch eine Leiche in Macarenas Wohnort, dem Küstenort Belmonte gefunden: Macarenas Welt scheint weiter zu zerbrechen. Die Miniserie „You Shall Not Lie“ ist jetzt in der ARD-Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.