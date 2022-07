Was läuft heute? | Spider-Man: No Way Home, Fett und Fett, Überredung

Spider-Man: No Way Home

In „Spider-Man: No Way Home“ erfährt die Menschheit, dass Peter Parker Spider-Man ist. Doch Doctor Strange kann die Menschen vergessen lassen, wer hinter der Maske steckt. Leider öffnet er dabei aber auch ein Portal zum Multiversum und hetzt damit auch noch alte Feinde auf Spider-Man. „Spider-Man: No Way Home“ könnt ihr jetzt bei WOW sehen.

Fett und Fett – Staffel 2

In „Fett und Fett“ geht es um den Endzwanziger Jaksch. Während seine Freunde Karriere machen und Familien gründen, ist er immer noch ein bisschen orientierungslos. Die Serie thematisiert das Leben in der Großstadt und die Suche nach einem Sinn im Leben. Ihr könnt die zweite Staffel „Fett und Fett“ jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Überredung

Der Film „Überredung“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jane Austen. Es geht um Anne Elliot. Eine unkonventionelle Frau, die sich von ihrer Familie ausreden lässt, ihre große Liebe zu heiraten. Doch Jahre später bekommt sie eine zweite Chance. Die Frage ist nur, ob er ihr überhaupt verzeihen kann. Ihr könnt „Überredung“ jetzt bei Netflix schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.